Военный оркестр из Ленинградской области дебютирует на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове

13:03, 09 сентября 2026, ПАИ

Дебютантом V Военно-музыкального фестиваля «Михайловский бастион» в Пскове станет военный оркестр 82‑го мотострелкового полка 69‑й гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознамённой мотострелковой дивизии (посёлок Каменка, Выборгский район Ленинградской области). За дирижёрским пультом – гвардии капитан Константин Нелюбин. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

История этого соединения неразрывно связана с обороной Ленинграда. Гвардейское звание дивизия получила за стойкость на Невском пятачке, а почётное наименование «Красносельская» – в январе 1944 года, за освобождение Красного Села в дни снятия блокады. Сегодня гвардейцы отстаивают интересы страны в зоне специальной военной операции, а музыканты оркестра с честью продолжают боевые традиции своего соединения.

Напомним, что в Пскове фестиваль «Михайловский бастион» состоится на стадионе «Машиностроитель» 12 и 13 сентября, начало в 20:00.

11 сентября в 18:30 оркестр выступит в Гдове, на летней эстраде у набережной реки Гдовки. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что музыку народов России сыграют военные оркестры на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове.

В прошлом году гала-концерт IV Военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» собрал аншлаг на стадионе «Машиностроитель». Посмотреть фоторепортаж с этого грандиозного события можно по ссылке.