Психологическая поддержка родителей в Пскове: подход Детского фонда

13:07, 09 сентября 2026, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда за последнее время расширило направления своей деятельности, сделав акцент на комплексной поддержке не только детей, но и их родителей. Об этом рассказали координаторы фонда Юлия Колесова и Кристина Елецкая на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 9 сентября.

В фонде отмечают, что у них среди прочего проводятся мероприятия, направленные конкретно на поддержку мам, поскольку состояние родителя напрямую влияет на благополучие ребёнка. Помимо консультаций психологов, для семей организуются встречи с юристами, а также творческие мастер-классы.

Представители фонда подчеркнули, что стараются решать проблемы на месте, не перенаправляя семьи в другие учреждения, если такая возможность есть.

«За последнее время у нас действительно появились немножко другие направления. Помимо помощи детям, мы стали оказывать больше помощи ещё и родителям», – отметила Юлия Колесова.

Одним из ярких форматов работы стали «Дни поддержки», в рамках которых для мам организуют мини-праздники с приглашением стилистов, визажистов и фотографов. Им подбирают новые вещи, помогают преобразиться и отвлечься от забот. Как отметила Юлия Колесова, в такие дни мамы чувствуют себя счастливыми, и эта позитивная атмосфера крайне важна для создания ресурсного состояния в семье.