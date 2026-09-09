Семейные пикники и психологи: как в Острове поддерживают семьи с особенными детьми

13:19, 09 сентября 2026, ПАИ

Реализация проекта «Остров безграничных возможностей», направленного на всестороннюю поддержку и улучшение качества жизни детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также членов их семей, завершается в Островском районе Псковской области. О ходе реализации проекта рассказала координатор программ Псковского областного отделения Российского детского фонда Юлия Колесова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 9 сентября.

Главной идеей проекта, по словам спикера, было создание сообщества мам, которые могли бы стать друг другу опорой и поддержкой. В рамках инициативы в Острове открыли специальный пункт выдачи помощи с двумя оборудованными помещениями, где семьи могут получить продуктовую и гигиеническую поддержку, а также провести время вместе. Для них организовали встречи с психологами и творческие мастер-классы.

За время реализации проекта провели шесть встреч со специалистами. Особой популярностью пользовались мероприятия, на которые можно прийти вместе с ребёнком. Для семей организовывали городские праздники, экскурсии, а недавно прошёл семейный пикник на центральной площади с угощениями, активностями и работой фотографа.

В фонде отметили, что именно создание позитивной атмосферы сейчас наиболее востребовано семьями, находящимися в сложной ситуации. «Мы со своей стороны готовы привлекать и других специалистов, но именно такое ненавязчивое психологическое, можно сказать, вмешательство в семью сейчас намного больше нужно», – отметила Юлия Колесова.