Стало известно, где в Псковской области установят новые камеры фиксации нарушений ПДД
21 камеру фотовидеофиксации для выявления нарушений Правил дорожного движения установят на дорогах Псковской области. Информация размещена на сайте госзакупок 10 августа.
Из документов следует, что в Псковской области появятся 14 камер типа «Скорость», четыре камеры типа «Перекресток», две - «Нерегулируемый пешеходный переход» и одна - «Парковка». Максимальная цена контракта - 111 миллионов 186 тысяч 667 рублей. Заказчиком выступает ГБУ ПО «Псковавтодор».
В Пскове семь камер разместят на улицах Леона Поземского, Советской Армии, Коммунальной, Чудской, Юбилейной и на улице Некрасова. По необходимости будут также установлены камеры на Северном обходе и Ваулиногорском шоссе, на перекрестке Рижского проспекта с улицей Балтийской, на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского, а также на перекрестке улиц Юбилейной и Народной.
Кроме того, три камеры появятся в Великолукском районе: на Октябрьском проспекте, на улице Дьяконова, а также на автодороге Великие Луки — Усвяты, у деревни Задежа. Остальные будут размещены в четырех районах Псковской области.
Срок окончания подачи заявок — 18 августа. Согласно техническому заданию, подрядчик должен закончить установку камер на дорогах региона к ноябрю 2022 года.
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Стало известно, где в Псковской области установят новые камеры фиксации нарушений ПДД
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