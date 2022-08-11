Стало известно, где в Псковской области установят новые камеры фиксации нарушений ПДД

10:00, 11 августа 2022, ПАИ

21 камеру фотовидеофиксации для выявления нарушений Правил дорожного движения установят на дорогах Псковской области. Информация размещена на сайте госзакупок 10 августа.

Из документов следует, что в Псковской области появятся 14 камер типа «Скорость», четыре камеры типа «Перекресток», две - «Нерегулируемый пешеходный переход» и одна - «Парковка». Максимальная цена контракта - 111 миллионов 186 тысяч 667 рублей. Заказчиком выступает ГБУ ПО «Псковавтодор».

В Пскове семь камер разместят на улицах Леона Поземского, Советской Армии, Коммунальной, Чудской, Юбилейной и на улице Некрасова. По необходимости будут также установлены камеры на Северном обходе и Ваулиногорском шоссе, на перекрестке Рижского проспекта с улицей Балтийской, на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского, а также на перекрестке улиц Юбилейной и Народной.

Кроме того, три камеры появятся в Великолукском районе: на Октябрьском проспекте, на улице Дьяконова, а также на автодороге Великие Луки — Усвяты, у деревни Задежа. Остальные будут размещены в четырех районах Псковской области.

Срок окончания подачи заявок — 18 августа. Согласно техническому заданию, подрядчик должен закончить установку камер на дорогах региона к ноябрю 2022 года.