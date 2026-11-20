Почему антибиотики перестают работать: в эфире «Анамнеза» обсудят устойчивость бактерий
20 ноября в прямой эфир радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) выйдет очередной выпуск программы «Анамнез». Гость студии – заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Псковской области Екатерина Астафьева. Речь пойдёт об антимикробной резистентности.
Почему антибиотики перестают работать и чем опасна устойчивость бактерий? В каких случаях антибактериальные препараты действительно необходимы, а когда они бесполезны? Почему нельзя прерывать курс лечения сразу после улучшения самочувствия? Какие ошибки при самолечении чаще всего совершают пациенты? Как защитить себя и своих близких от инфекций без лишней медикаментозной нагрузки?
Об этом и не только – в эфире программы «Анамнез» в пятницу, 20 ноября, в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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