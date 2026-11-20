Федот лёд ведёт: какие приметы связаны с этим днём

07:00, 20 ноября 2026, ПАИ

В народном календаре день Федота (Феодота) связывали с установлением льда на реках и озерах, началом зимних дорог и прогнозами на будущий урожай, сообщает calend.ru.

Название дня происходит от имени святого мученика Феодота, память которого Русская православная церковь отмечает в эту дату. Согласно преданию, он был одним из 30 христиан, пострадавших за веру в III веке в Мелитине. Феодота и его товарищей, открыто исповедовавших христианство, схватили язычники и пытались заставить отречься от своих убеждений. Христиане не поддались угрозам, за что их обезглавили.

На Федота крестьянки начинали прясть. Перед работой они молились святому, которого считали покровителем женского рукоделия, и просили помочь в труде.

С этой датой связывали и начало ледостава. В народе говорили: «Федот лед ведет». Замерзшие реки открывали зимние пути и позволяли начинать подледную рыбную ловлю. Примета гласила: «Реки льдом покрылись – зимние дороги открылись». Вместе с тем люди предупреждали об опасности гололеда: «Федот лед на лоб наведет».

По состоянию льда и снега пытались предсказать будущий урожай. Если реки покрывались льдом, который вставал грудами, а на дорогах появлялись снежные кочки, это считали добрым знаком и ждали хлебного лета.

В этот день детям загадывали загадки про лед. Например: «Текло-текло – и легло под стекло», «В огне не горит, в воде не тонет», «Я вода, да по воде и плаваю».