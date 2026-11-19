«Сказка о попе и о работнике его Балде» откроет фестиваль анимации и литературы в Михайловском

23:21, 19 ноября 2026, ПАИ

Для торжественной церемонии открытия V Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское 4 декабря в Пушкинском заповеднике организаторы праздника выбрали кукольный мультфильм «Сказка о попе и о работнике его Балде», снятый Анатолием Карановичем в 1956 году.

Как рассказали в музее, эта более чем 25-минутная лента – дебютная работа режиссёра. Критики оценили её как «бесспорный шаг вперёд в развитии советского кукольного фильма» и попутно отметили, что постановщики используют стилистические приёмы, которые отсылают к картинам Бориса Кустодиева и к традициям русского вертепного театра.

Церемония открытия фестиваля состоится в 18:00 в научно-культурном центре музея-заповедника (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Вход свободный. Бесплатными будут и все остальные события фестиваля: выставки, встречи, тематические, ретро- и конкурсные показы.