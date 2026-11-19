70-летний юбилей отметил Печорский районный центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей

22:54, 19 ноября 2026, ПАИ

Сегодня, 19 ноября, в актовом зале Печорской лингвистической гимназии прошло торжественное мероприятие, посвящённое 70-летнему юбилею ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района». Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

На праздничном мероприятии собрались педагоги и работники центра, официальные лица, ветераны учреждения, выпускники, гости и воспитанники. Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова обратилась к собравшимся с приветственным словом и передала тёплые поздравления главы региона Михаила Ведерникова.

«Сегодня учреждение объединяет 70 квалифицированных специалистов и педагогов, которые не только обеспечивают проживание и воспитание подопечных, но и защищают их права и законные интересы. Ваша работа требует высоких профессиональных знаний, компетентности, большой моральной устойчивости, чуткости, отзывчивости. Спасибо вам за ваш труд! Желаю коллективу доброго здоровья, успехов, как можно больше улыбок и благодарных воспитанников», – поздравил Михаил Ведерников коллектив центра и выразил глубокую признательность тем, кто стоял у истоков создания учреждения и посвятил свою жизнь его развитию.

К юбилярам и гостям праздника обратились уполномоченный по правам ребёнка Псковской области Наталия Соколова, заместитель министра социальной защиты Псковской области Кристина Калашникова, депутат Законодательного Собрания Псковской области Надежда Васильева и председатель Собрания депутатов Печорского МО Владимир Глотко. Каждый из них произнёс поздравления и вручил работникам центра благодарственные письма.

На мероприятии особое внимание уделили Вере Печниковой, которая руководила учреждением 32 года – с 1990 по 2022 год.

Как отметила сама Вера Печникова, для неё наиболее трогательно было видеть выпускников и коллег, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе, работников нынешних и прошлых лет.

«За 70 лет из нашего учреждения вышло не одно поколение, а в коллективе сложились свои добрые традиции. За историей – профессионализм и преданность своему делу педагогов, достижения ребят и судьбы людей, которые работают в разных сферах. Особые слова признательности у меня сегодня ветеранам педагогического труда: именно они закладывали основы, передавали опыт тем, кто приходил позднее», – сказала Вера Николаевна Печникова, обращаясь к присутствующим.

В своей речи она вспомнила трудные 90-е годы и сложные 2000-е, но больше всего говорила всё же о своих воспитанниках: об их успехах и судьбах. Сегодня славные традиции центра продолжают Галина Печникова и её дружный, сплочённый коллектив.

Праздничное мероприятие радовало гостей концертной программой, в которой поучаствовали и воспитанники центра, и его выпускники.