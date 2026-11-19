Более 72 % псковичей доверяют избирательной системе региона – опрос

23:48, 19 ноября 2026, ПАИ

Более 72 % жителей Псковской области доверяют региональной избирательной системе. Такие данные социологического исследования по итогам единого дня голосования озвучил на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов. Видео рабочей встречи опубликовано в канале главы региона в MAX.

Как отмечается в опросе, высокая явка объясняется тем, что жители считают свой голос важным, а участие в выборах – ключевым конституционным правом. Ещё один показатель доверия – дистанционное электронное голосование: за ДЭГ высказалось 66 % избирателей. Прозрачности процессу, по данным исследования, добавляют наблюдатели от Общественной палаты и политических партий, а также система видеонаблюдения, работающая на каждом участке с 2020 года. Кроме того, 80 % псковичей удовлетворены тем, как их информируют о выборах.

О результатах исследования высказался губернатор Псковской области Михаил Ведерников: «Цифры говорят сами за себя. Люди приходят на участки, потому что считают свой голос важным, а участие в выборах – ключевым конституционным правом. Это показатель внутренней ответственности граждан».

По словам главы региона, доступная и понятная информация также работает на явку: «Важно, что 80 % псковичей удовлетворены информированием о выборах».

Отдельной темой встречи стало формирование нового состава избирательной комиссии. Ведерников подчеркнул, что главная задача – открытость процесса и преемственность.

«Сейчас идёт формирование нового состава избиркома. Задача – придать процессу максимальную открытость и прозрачность, а также сохранить преемственность. Ведь именно новому составу, который приступит к работе в декабре, предстоит готовить выборы президента в 2030 году», – сказал губернатор и пожелал избирательной комиссии Псковской области успехов в этом ответственном деле.