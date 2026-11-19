Молодёжь из двух стран встретится в «Союзном десанте» в Псковской области

22:42, 19 ноября 2026, ПАИ

Около 140 студентов Псковского государственного университета станут участниками добровольческих десантов, которые пройдут в Псковской области с 25 по 27 ноября. Выезды организуют в рамках движения Российских студенческих отрядов (РСО), сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Центральным событием станет «Союзный десант»: в Печорах и Порхове к псковским студентам присоединятся сверстники из университетов Белоруссии. Программа включает экскурсии, мастер-классы в местных школах, адресную помощь нуждающимся жителям, субботник, общение с местными активистами и волонтёрами, а также совместные вечера отдыха.

Параллельно участники «Ольгинского десанта» из ПсковГУ окажут помощь пожилым людям, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями здоровья в Великих Луках, Невеле, Опочке, Острове и Дно.

По словам организаторов, общая работа поможет новичкам РСО познакомиться с командирами отрядов и друг с другом, а также начать трудовой сезон с добрых дел.

Десанты – часть проекта «Маршрут построен», реализуемого в ПсковГУ по гранту Росмолодёжи «вМесте». Его цель – заложить в университете устойчивую систему наставничества, в которой опытные бойцы РСО будут помогать новичкам адаптироваться к работе в этом и последующих годах.