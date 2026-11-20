Масштабную выставку народных промыслов 40 регионов России откроют в Изборске

07:25, 20 ноября 2026, ПАИ

Выставку «Смыслы и промыслы. Природа украшения» представят 10 декабря в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Проект Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО объединит произведения народного искусства из 40 регионов России. Об этом ПАИ сообщили в музее-заповеднике.

Экспозиция будет разделена на четыре тематических раздела: Север, Центр, Юг и Восток. Посетители увидят хохломскую роспись, гжельский фарфор, жостовские подносы, палехскую и мстёрскую лаковую миниатюру, дымковские и богородские игрушки, вологодские кружева, холмогорскую резьбу по кости, кубачинские изделия из металла, якутские косторезные работы и многие другие произведения народных мастеров.

Выставка рассказывает о разнообразии художественных традиций России, природных материалов и ремёсел разных народов страны. В экспозицию вошли предметы из коллекций РОСИЗО, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, музея-заповедника «Царицыно», Союза художников России, а также частных собраний.

Как отмечают организаторы, в середине XX века народные промыслы объединили ремесленников в большую сеть художественных центров, а в 1970–1980-х годах пережили настоящий расцвет. Сегодня это наследие вновь становится частью актуального музейного и выставочного пространства.

Проект уже показывали в Самаре, Оренбурге, Туле, Казани и Ярославле. В Псковской области выставка такого масштаба будет представлена впервые.

Открытие состоится по адресу: Изборск, улица Печорская, 37. Экспозиция будет работать до 14 февраля 2027 года.