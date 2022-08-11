Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более двух тысяч квартир построили в Псковской области за полгода

Более двух тысяч квартир построили в Псковской области за полгода. Об этом говорится в докладе «Основные итоги социально-экономического развития Псковской области в январе - июне 2022 года», опубликованном на сайте Псковстата.

«В первом полугодии 2022 года построили 2 278 квартир в многоквартирных домах и жилых домах, построенных населением, общей площадью 195 тысяч квадратных метров», – говорится в докладе.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», за полгода составил 6 млрд 751 млн рублей, или 93,6 % к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 августа 2022

Отдых в летнем лагере в Псковской области организуют для детей Бериславского района
11 августа 2022

Производство молока увеличилось в Псковской области
11 августа 2022

Стало известно, где в Псковской области установят новые камеры фиксации нарушений ПДД
11 августа 2022

Мед с «Пчелиного хуторка» можно будет купить на «Вкусной пятнице» РСХБ
11 августа 2022

До +28 градусов ожидается в Пскове 11 августа
11 августа 2022

ФОТОФАКТ Мертвую голову нашла жительница Пыталово
11 августа 2022

О космических охотниках, мёде и вегетарианстве – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
10 августа 2022

Новая детская игровая площадка установлена в Дновском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...