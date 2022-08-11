Более двух тысяч квартир построили в Псковской области за полгода

10:29, 11 августа 2022, ПАИ

Более двух тысяч квартир построили в Псковской области за полгода. Об этом говорится в докладе «Основные итоги социально-экономического развития Псковской области в январе - июне 2022 года», опубликованном на сайте Псковстата.

«В первом полугодии 2022 года построили 2 278 квартир в многоквартирных домах и жилых домах, построенных населением, общей площадью 195 тысяч квадратных метров», – говорится в докладе.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», за полгода составил 6 млрд 751 млн рублей, или 93,6 % к уровню соответствующего периода предыдущего года.