За полгода псковичи приобрели в розничной торговле товары почти на 80 млн рублей

12:08, 11 августа 2022, ПАИ

Товары на 79 млрд 775 млн рублей продали в розничной торговле населению и гостям Псковской области за полгода. Физический объём продаж увеличился на 2,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в докладе «Основные итоги социально-экономического развития Псковской области в январе - июне 2022 года», опубликованном на сайте Псковстата.

В структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, занимали 49 %, непродовольственные товары – 51 % (в первом полугодии 2021 года – 48,7 % и 51,3 % соответственно).

Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2 % от всех покупок населения, что на 0,1 процентного пункта ниже уровня первого полугодия 2021 года.