В Невеле задержали пьяного водителя-рецидивиста

11:17, 11 августа 2022, ПАИ

Нетрезвого водителя ВАЗа задержали сотрудники ГИБДД в Невеле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Автомобиль остановили для проверки 10 августа в 1-м переулке Урицкого. За рулем находился мужчина 1985 года рождения. Установлено, что ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение.

По данному факту проводится проверка. В ведомстве напомнили, что за повторное вождение в нетрезвом виде в течение года нарушителей привлекают к уголовной ответственности.