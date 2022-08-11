В Невеле задержали пьяного водителя-рецидивиста
Нетрезвого водителя ВАЗа задержали сотрудники ГИБДД в Невеле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Автомобиль остановили для проверки 10 августа в 1-м переулке Урицкого. За рулем находился мужчина 1985 года рождения. Установлено, что ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение.
По данному факту проводится проверка. В ведомстве напомнили, что за повторное вождение в нетрезвом виде в течение года нарушителей привлекают к уголовной ответственности.
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