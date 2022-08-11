Средняя зарплата в Псковской области выросла более чем на 11%

13:12, 11 августа 2022, ПАИ

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Псковской области за январь - май 2022 года составила 36 676 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 11,3 %. В реальном выражении, с учётом индекса потребительских цен, зарплата снизилась на 1,9 %. Об этом говорится в докладе «Основные итоги социально-экономического развития Псковской области в январе - июне 2022 года», опубликованном на сайте Псковстата.

Наиболее высокий размер оплаты труда (по оценке) сложился в организациях таких видов экономической деятельности, как: «Деятельность финансовая и страховая» (61 238 рублей) и «Деятельность в области информации и связи» (42 728 рублей). В организациях этих видов экономической деятельности зарплата работников превышала среднеобластную на 67 % и на 16,5 % соответственно.

Уровень оплаты труда работников организаций видов экономической деятельности «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (23 269 рублей) за январь - май 2022 года был ниже среднеобластного на 36,6 %, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (24 641 рубль) – на 32,8 %.

Среднемесячная начисленная зарплата работников образования в Псковской области за указанный период составила 30 777 рублей, что на 16,1 % меньше, чем среднемесячная зарплата в целом по области.

По организациям здравоохранения и предоставления социальных услуг среднемесячная начисленная зарплата работников сложилась в размере 35 584 рубля, что составило 97 % к уровню среднемесячной зарплаты в целом по региону.