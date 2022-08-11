Самый большой флаг России развернут в Пскове 22 августа

11:57, 11 августа 2022, ПАИ

Флешмоб «Символ доблести и народной гордости» пройдет на набережной реки Великой в Пскове 22 августа, в День Государственного флага РФ, в 19:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

На набережной планируется развернуть самый большой по протяженности флаг России в Пскове. Флаги участники акции могут получить на месте проведения флешмоба. По окончании мероприятия всех участников и зрителей ждёт выступление творческой молодёжи города и шоу огня и света.

Телефоны для справок: 66-52-49; 66-39-52. Акция предназначена для участников старше шести лет.