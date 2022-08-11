Ещё один человек скончался от COVID-19 в Псковской области

12:23, 11 августа 2022, ПАИ

Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 886 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области коронавирусом заразились 112 612 человек, 110 065 пациентов выздоровели.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.