Прогулки до шести и никаких танцев: в госархиве рассказали о правилах для гимназисток в XX веке

13:51, 11 августа 2022, ПАИ

В Государственном архиве Псковской области рассказали о правилах, которые в XX веке действовали для учениц Псковской Мариинской женской гимназии по возвращении с каникул. Фотографии архивных документов они опубликовали в своём Telegram-канале.

«Все ученицы после летних, рождественских и пасхальных вакаций [время, свободное от учёбы. – ПАИ] являются в гимназию непременно в назначенный начальством срок. Не явившиеся в срок и не представившие к этому сроку достаточного, по мнению Педагогического Совета, свидетельства о причине неявки считаются выбывшими, и от усмотрения совета зависит, принять или не принять их вновь», — гласит пункт «Относительно учения и порядка в классе».

Прибывая в гимназию после летних каникул, девочки должны были сказать классной даме свой адрес, по которому они планируют проживать.

«Ученицы, живущие не у родителей, могут жить на квартирах, только одобренных гимназической инспекцией; перемена квартиры без указания и разрешения инспекции гимназии воспрещается», — говорится в правилах.

Также при опоздании на урок девочки были обязаны всё равно ответить его учителю, а в случае неявки – предоставить заявление от родителей или хозяев квартиры, в которой девочка проживает.

Правилами регулировались и некоторые сферы жизни девочек. Например, с октября по март они могли выходить на прогулки только до шести часов вечера, в остальные учебные месяцы – до девяти.

Посещение театров и различных представлений допускалось только с особого разрешения. А вот визиты на маскарады, балы и танцевальные вечера в клубах были под запретом. Даже с родителями.