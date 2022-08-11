Возможность применения ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму оценил общественный штаб
Члены общественного штаба высоко оценили возможность применения дистанционного голосования на выборах в Псковскую городскую Думу, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области при Общественной палате региона.
По мнению участников заседания, электронное голосование очень удобно для граждан и будет правильно распространить его на весь регион в ближайшее время.
Руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков отметил, что во многих районах Псковской области очень плохое покрытие сети, и обратил внимание на то, что сначала нужно решить данную проблему. Председатель Общественной палаты Наталья Горбачева согласилась с его предложением и отметила, что людям нужна хорошая связь и выборы, насколько это возможно, должны этому способствовать.
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