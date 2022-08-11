Обновился состав общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области

14:18, 11 августа 2022, ПАИ

Состав общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области частично обновился. В частности, в него вошёл заместитель директора медиахолдинга Псковской области «Медиацентр 60» Александр Машкарин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области при Общественной палате региона.

Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева пояснила, что пять членов Общественной палаты зарегистрированы кандидатами в депутаты. В частности, один из членов штаба Алексей Иванов будет участвовать в выборах в Великих Луках. В связи с этим по закону его необходимо исключить из общественного штаба по наблюдению за выборами.

По её словам, на следующей неделе Общественная палата обратится в совет Общественной палаты, чтобы тот, кто участвует в выборах, не мог работать в составе штаба.

«Мы предложили вместо Алексея Иванова включить в общественный штаб Александра Машкарина. Он человек опытный, ранее уже был в штабе, и хотели бы, чтобы он возглавлял пресс-центр», – считает Наталья Горбачева.

Все проголосовали за единогласно. Изменения в состав внесут на очередном заседании 17 августа.