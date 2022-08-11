Состоялась жеребьёвка мест партий в бюллетене на выборах в Псковскую гордуму

14:31, 11 августа 2022, ПАИ

В ТИК Пскова состоялась жеребьёвка порядка мест партий в бюллетене для голосования в едином избирательном округе на выборах в Псковскую городскую Думу (партсписки). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ТИК Пскова.

Очерёдность партий в избирательном бюллетене будет такой:

«Единая Россия». Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. «Яблоко». «Новые люди». КПРФ. ЛДПР. «Справедливая Россия – патриоты – за правду».

Напомним, на предстоящих выборах, которые пройдут 9-11 сентября, жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы онлайн, без посещения избирательного участка. Для этого необходимо заранее, до 5 сентября, подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Гражданину нужно иметь постоянную прописку в Пскове и подтверждённую учётную запись на портале госуслуг.