Состоялась жеребьёвка мест партий в бюллетене на выборах в Псковскую гордуму
В ТИК Пскова состоялась жеребьёвка порядка мест партий в бюллетене для голосования в едином избирательном округе на выборах в Псковскую городскую Думу (партсписки). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ТИК Пскова.
Очерёдность партий в избирательном бюллетене будет такой:
- «Единая Россия».
- Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
- «Яблоко».
- «Новые люди».
- КПРФ.
- ЛДПР.
- «Справедливая Россия – патриоты – за правду».
Напомним, на предстоящих выборах, которые пройдут 9-11 сентября, жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы онлайн, без посещения избирательного участка. Для этого необходимо заранее, до 5 сентября, подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Гражданину нужно иметь постоянную прописку в Пскове и подтверждённую учётную запись на портале госуслуг.
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