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Происшествия

В Гдовском районе продолжаются поиски пропавшего в лесу мужчины

В Гдовском районе продолжаются поиски жителя деревни Трутнево Сергея Морозова. Мужчина пошёл в лес ещё 31 июля, но до сих пор не вернулся домой, пишет газета «Гдовская заря».

Мужчина уходил в лес вместе с приятелем, но их пути разминулись с обеда того же дня. Знакомый связался с Сергеем Морозовым по телефону и пытался вывести его на дорогу на дорогу, но это не получилось: телефон у мужчины разрядился.

Сотрудники ПСО и ОМВД сразу выехали на поиски мужчины, как только поступил сигнал. Они проверили лесной массив около деревни Трутнево, но это не дало никаких результатов. Поиски прекратились вечером и утром были продолжены. Сотрудники отметили, что участок, где, предположительно, может находиться Сергей, болотистый, местность заросшая и труднопроходимая. Поиски ведутся до сих пор.

Ищут мужчину не только местные жители, но и волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт», сотрудники единой дежурной диспетчерской службы в Гдове, более 20 специалистов прибыли из Главного управления МЧС по Псковской области.

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