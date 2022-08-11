Названы регионы, в которых псковичи чаще всего покупают недвижимость

18:09, 11 августа 2022, ПАИ

В каких регионах псковичи чаще всего приобретают недвижимость, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области.

«За семь месяцев 2022 года принято 585 заявлений для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав по экстерриториальному признаку в отношении объектов недвижимости, расположенных за пределами Псковской области», – сообщила заместитель руководителя псковского управления Росреестра Елена Шефова.

Экстерриториальный принцип подразумевает под собой, что граждане, проживая в одном регионе страны, дистанционно могут поставить на кадастровый учёт и зарегистрировать права на любое недвижимое имущество, находящееся в другом регионе.

В целом, за отчётный период в управление поступили заявления в отношении объектов, расположенных в 59 субъектах РФ. Безусловным лидером рейтинга является Санкт-Петербург – именно в этом городе псковичи больше всего приобретают недвижимость (227 заявлений или 39 % от общего количества экстерриториальных заявок). В тройку лидеров также входят Ленинградская (95 заявлений) и Новгородская (32 заявления) области.