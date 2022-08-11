Сбербанк улучшает доступность финансовых услуг в отдалённых населённых пунктах Псковской области

18:46, 11 августа 2022, ПАИ

Сбербанк продолжает расширять доступность финансовых услуг в Псковской области. С 9 августа передвижные пункты кассовых операций банка в одном из населённых пунктов региона стали работать в два раза чаще, чем раньше, сообщили в пресс-службе банка.

Так, жителям села Ляды Плюсского района сотрудники пункта кассовых операций будут предоставлять банковские услуги и сервисы еженедельно, по вторникам и пятницам.

В передвижных пунктах кассовых операций все граждане могут получить те услуги, которыми они привыкли пользоваться в отделениях банка: открыть вклад, получить пенсию или пособие, погасить кредит, осуществить перевод денежных средств, оформить банковскую карту и совершить платежи.

В Псковской области с 2017 года работает три пункта кассовых операций, которые обслуживают жителей 15 населённых пунктов региона. Первый еженедельно обслуживает Изборск, село Новоселье, посёлка городского типа Заплюсье, деревню Боровичи и село Ляды. Во втором воспользоваться различными финансовыми услугами могут жители сёл Воронцово и Велье и деревень Гавры, Выбор и Ильинское. Третий передвижной пункт обслуживает жителей деревень Насва и Маево, сёл Подберезье и Ашево и посёлка городского типа Красный Луч.

«Потребность в современных финансовых услугах и сервисах у жителей региона постоянно растет. Поэтому Сбер стремится к тому, чтобы даже в небольших населённых пунктах области наши клиенты могли получать качественное банковское обслуживание, а приём вёлся в комфортных для людей условиях», — отметил управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Владимир Компаниец.

Создание ППКО – продолжение реорганизации филиальной сети банка, которая началась несколько лет назад. Главная цель этой работы – обеспечить банковским обслуживанием сельские (в том числе отдаленные) населенные пункты и максимально автоматизировать кассовые операции, что позволит, в том числе, сократить издержки банка.