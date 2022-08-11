Михаил Васильев: Нужно продолжать реформирование высшего образования в стране

19:04, 11 августа 2022, ПАИ

В российских вузах вернут специалитет (курс обучения не менее 5 лет) по точным наукам. По другим направлениям сохранится бакалавриат. Об этом заявил во вторник президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2022 года. Это стало предметом обсуждения и комментариев гостей интернет-издания «Экспертный клуб».

Возврат специалитета в российских вузах прокомментировал среди прочих председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

В первую очередь мы должны исходить из собственных стратегических интересов, в орбиту которых бесспорно входят наукоёмкие отрасли, и в первую очередь связка – высшее образование и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)! И если оглянуться назад, проанализировать опыт конца 20-х по 50-е гг прошлого столетия, то увидим, какой был масштабный рывок в развитии страны, практически во всех направлениях! Который позволил стать первопроходцем по многим технологическим отраслям, которые легли в основу современного технологического уклада. И это в первую очередь благодаря системной работе, на которую не жалели сил, средств, были максимально сконцентрированы на конкретном развитии, путем проб и ошибок, а не на формальном подходе и красивым картинкам, потому что понимали, что от этого зависит жизнеспоспособность и устойчивость нашей страны, которой непозволительно быть слабой! И мы шли своим путём исходя из своих интересов, применяя свои, зачастую инновационные подходы, и смогли построить такую страну, которая несмотря на глобальные политические и экономические потрясения, спустя 70 лет сохраняет способность быть мировой державой!»

Михаил Васильев отметил, что нужно основываться на своем опыте и своем менталитете в развитии, в том числе высшего образования и науки

«Хватит смотреть на запад, для которого мы «кость в горле» и «лакомый кусочек», который они хотят проглотить, и не могут... Поэтому контуры, которые определены это хорошо, но нужно продолжать реформирование в сторону суверенного и планово-целевого формата высшего образования и науки в стране», – подвёл итог Михаил Васильев.