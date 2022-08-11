Вандалы затопили в Великих Луках лодку, применявшуюся для очистки Ловати

19:21, 11 августа 2022, ПАИ

«Сегодня ночью опять какие-то непорядочные граждане затопили лодку, которая должна была применяться в очистке Ловати от водорослей», – с горечью констатировал Telegram-канал «Мы из Великих Лук».

Великолучане в последнее время часто пишут в соцсетях по поводу очистки реки Ловать от водорослей.

Работы в данном направлении должны были начаться еще на прошлой неделе, но в выходные все также можно было наблюдать водоросли. Причина оказалась простой. Кто-то из хулиганских побуждений затопил лодку. Причём это случилось уже не в первый раз. Вечером сотрудники МП «Зеленхоз» подготовили все для того, чтобы утром приступить к работе, а на утро обнаружили лодку затопленной. И все бы было хорошо, но сегодня ночью история повторилась.

«Какие силы влияют на то, что лодка дважды перед началом работ уходит под воду, неизвестно. Но факты того, что кто-то занимается откровенным вредительством, налицо», – написал Telegram-канал.