ООН выступила против заявления Эстонии о том, что посещение Европы – это привилегия

21:40, 11 августа 2022, ПАИ

ООН выступает против дискриминации, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать заявление премьера Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы – это привилегия. Об этом сегодня пишет РИА Новости.

Ранее Каллас заявила, что «посещение Европы – это привилегия, а не право человека» и что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

«Мы выступаем против дискриминации. Но я не будут комментировать каждую колкость», – сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, являются ли слова Каллас проявлением дискриминации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления, подобные словам премьера Эстонии, как правило, идут из стран, которых Россия уже признала недружественными. По его словам, «в своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран».

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова премьера Эстонии «нацистской хренью».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Каллас «чушью на грани национализма».

