Собаку из Евросоюза не пропустили в Псковскую область

15:19, 21 июля 2025, ПАИ

Сотрудники Россельхознадзора не допустили ввоз на территорию России собаки, у которой в ветеринарном паспорте отсутствовала отметка о клиническом осмотре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Случай произошёл на МАПП «Шумилкино» в Псковской области при проверке животного, владелец которого ехал из Эстонии в Санкт-Петербург. В ветеринарном паспорте собаки не было отметки компетентного органа о проведении обязательного осмотра в течение 14 дней до отправки.

Поскольку это нарушает ветеринарные требования Евразийского экономического союза, принято решение о запрете ввоза животного. Владельцу выдали декларацию о возврате «живого груза».

Отмечается, что подобные меры направлены на предотвращение заноса на территорию страны опасных заболеваний животных.