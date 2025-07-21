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Общество

Собаку из Евросоюза не пропустили в Псковскую область

Сотрудники Россельхознадзора не допустили ввоз на территорию России собаки, у которой в ветеринарном паспорте отсутствовала отметка о клиническом осмотре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Случай произошёл на МАПП «Шумилкино» в Псковской области при проверке животного, владелец которого ехал из Эстонии в Санкт-Петербург. В ветеринарном паспорте собаки не было отметки компетентного органа о проведении обязательного осмотра в течение 14 дней до отправки.

Поскольку это нарушает ветеринарные требования Евразийского экономического союза, принято решение о запрете ввоза животного. Владельцу выдали декларацию о возврате «живого груза».

Отмечается, что подобные меры направлены на предотвращение заноса на территорию страны опасных заболеваний животных.

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