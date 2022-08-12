Псковскую областную психбольницу и наркологический диспансер объединили

03:15, 12 августа 2022, ПАИ

Псковскую областную клиническую психбольницу №1 и наркологический диспансер Псковской области объединили в единую структуру, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Новое медучреждение решено назвать Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии.

Объединение поможет повысить качество и доступность медицинской помощи, отметил глава региона.

Он подчеркнул, что впсихиатрической больнице есть стационары, но нет амбулаторного звена, которое имеется у наркологического диспансера: объединение двух учреждений позволит пациентам проходить лечение в стационаре или амбулаторно в соответствии с предписанием врача, что улучшит систему оказания медпомощи по профилям «психиатрия» и «наркология».

«Дополнительно это позволит максимально эффективно использовать кадровые и материально-технические ресурсы организаций.

Отдельно подчеркну, что штат сотрудников сохраняется в полном объёме.

Сами учреждения также будут находиться по прежним адресам», — отметил он.