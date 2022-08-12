Псковскую областную психбольницу и наркологический диспансер объединили
Псковскую областную клиническую психбольницу №1 и наркологический диспансер Псковской области объединили в единую структуру, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Новое медучреждение решено назвать Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии.
Объединение поможет повысить качество и доступность медицинской помощи, отметил глава региона.
Он подчеркнул, что впсихиатрической больнице есть стационары, но нет амбулаторного звена, которое имеется у наркологического диспансера: объединение двух учреждений позволит пациентам проходить лечение в стационаре или амбулаторно в соответствии с предписанием врача, что улучшит систему оказания медпомощи по профилям «психиатрия» и «наркология».
«Дополнительно это позволит максимально эффективно использовать кадровые и материально-технические ресурсы организаций.
Отдельно подчеркну, что штат сотрудников сохраняется в полном объёме.
Сами учреждения также будут находиться по прежним адресам», — отметил он.
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