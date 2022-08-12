ФОТОФАКТ Необычные огурцы вырастила опочанка
Необычные огурцы вырастила опочанка у себя на участке, сообщает районная газета «Красный маяк».
«Круглые огурцы удивляют своим внешним видом. Но вкусовыми качествами они ничем не отличаются от обычных. Эти красавцы выросли на грядке у одной из наших читательниц!» - рассказали журналисты районной газеты.
Богатым урожаем похвастались в соцсетях и жители Дедовичского района. «Вот какие помидоры вырастил почетный гражданин Дедовичского района Александр Уверский! Вес 660 грамм», — рассказали в газете «Коммуна».
Журналисты призвали местных жителей поделиться своими успехами, и те не заставили себя долго ждать, прислав в редакцию десятки фотографий.
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