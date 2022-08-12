Россияне назвали главные причины ссор перед свадьбой

09:36, 12 августа 2022, ПАИ

62 % россиян ссорились во время организации свадьбы, пишет газета «Известия» со ссылкой на совместное исследование ювелирного бренда Sokolov и аналитического агентства А2:Research.

«Большинство пар (62 %) ссорились во время организации торжества. Главной причиной споров четверть россиян (24 %) назвали бюджет свадьбы. При этом 41 % россиян заявляют, что уложились в свадебный бюджет», – сказано в исследовании.

В тройку самых приятных моментов во время организации свадьбы у россиян входят подбор свадебного платья, подача заявления в ЗАГС и выбор обручальных колец.

«Каждая третья российская пара больше всего денег потратила на обручальные кольца. Каждый второй опрошенный российский жених считает, что обручальные кольца должен покупать мужчина. Среди женщин только треть (34 %) возлагают эту ответственность на жениха. При этом 27 % россиянок уверены, что именно невеста должна покупать свадебные кольца», – сообщается в исследовании.