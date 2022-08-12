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Общество

Волонтёр проекта «Экосуббота» представит Псковскую область на арктическом экофоруме

Директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер», координатор проекта «Экосуббота» Снежана Ермолаева представит Псковскую область на I Всероссийском форуме-фестивале «Арктика. Лёд тронулся», который пройдёт 16-18 августа в городе Усинске (Республика Коми). Об этом сообщается в группе «Титан-Полимер» в социальной сети «ВКонтакте».

Активная молодёжь со всей страны погрузится в атмосферу Арктики, чтобы вместе с представителями власти, образовательных организаций и крупных компаний обсудить развитие Русского Севера, сохранение культурного и природного наследия, туристический потенциал Арктической зоны и многое другое.

Форум-фестиваль соберёт волонтёров, представителей экологических организаций и движений, общественников и студентов из всех 85 субъектов Российской Федерации, а также из ЛНР, ДНР и Запорожской области. Поучаствовать в дискуссиях форума сможет любой желающий. Ожидается, что к деловой части программы в онлайн-формате присоединится свыше 3 000 человек со всей России.

«Рассчитываю, что знакомство с экопроектами других регионов России позволит найти новых партнёров для совместных природосберегающих инициатив. Форум объединит различные экологические движения, позволит нам, экоактивистам, поделиться опытом и приобрести новые знания. Нам очень пригодится помощь экоактивистов, которые уже реализовали проекты создания экологических пространств. Участие в форме поможет проецировать наш опыт на другие территории и расширить географию проекта «Экосуббота». Хочу поблагодарить правительство Псковской области за предоставленную возможность обмена опытом», – отметила Снежана Ермолаева.

Форум-слёт добровольцев объединит эковолонтёров и студентов из всех регионов России. Задача мероприятия – популяризация охраны окружающей среды у молодёжи. В программу включены мастер-классы, выступления спикеров из различных органов власти и общественных движений.

Основным событием форума-фестиваля станет пленарная сессия в формате вопросов-ответов волонтёров. Ожидается, что в сессии примут участие заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, представители научного сообщества, бизнеса и общественных организаций.

В рамках форума-фестиваля состоится сессия на тему развития Арктики, после которой волонтёры в формате мозгового штурма смогут предложить свои идеи и решения в актуальных для арктических территорий направлениях. Трансляции дискуссий будут доступны всем желающим.

Мероприятие пройдёт при содействии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Совета Федерации РФ и Государственной Думы, правительства Республики Коми, администрации Усинска.

«Экосуббота» – федеральный проект продвижения экологической культуры в России. Его цели – осознанное потребление, формирование экопривычек, создание экопространств, использование природосберегающего подхода во всех отраслях деятельности человека. Результаты работы проекта отмечены на федеральном уровне, достижения получили высокую экспертную оценку. В декабре 2021 года проект «Экосуббота» занял первое место в номинации «Зелёная страна» международной премии #МЫВМЕСТЕ.

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