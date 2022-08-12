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Общество

Собак и кошек запретят продавать в зоомагазинах

Крупных животных перестанут продавать в российских зоомагазинах и на птичьих рынках, сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Торговля мелкими животными, к примеру грызунами, рыбками и попугайчиками, в зоомагазинах и на птичьих рынках по-прежнему будет разрешена. А вот кошек и собак можно будет продавать только через специальные питомники, где для них смогут создать все необходимые условия», — приводит слова Бурматова «Парламентская газета».

Он обратил внимание на то, что этот законопроект появился как ответ на обращения граждан, и подчеркнул, что документ уже прошёл первое чтение. Окончательно принять его планируется уже этой осенью.

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