Собак и кошек запретят продавать в зоомагазинах

12:43, 12 августа 2022, ПАИ

Крупных животных перестанут продавать в российских зоомагазинах и на птичьих рынках, сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Торговля мелкими животными, к примеру грызунами, рыбками и попугайчиками, в зоомагазинах и на птичьих рынках по-прежнему будет разрешена. А вот кошек и собак можно будет продавать только через специальные питомники, где для них смогут создать все необходимые условия», — приводит слова Бурматова «Парламентская газета».

Он обратил внимание на то, что этот законопроект появился как ответ на обращения граждан, и подчеркнул, что документ уже прошёл первое чтение. Окончательно принять его планируется уже этой осенью.