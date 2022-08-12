Киевские власти решили полностью отказаться от преподавания русского языка в школах

14:04, 12 августа 2022, ПАИ

Киевские школы полностью отказались от использования русского языка. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале ресурса «Клименко тайм». К сообщению прикреплен скан ответа главы Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос одной из общественных организаций.

Согласно документу, в Киеве в 2022-2023 учебном году учебные программы «не предусматривают преподавание предметов на русском языке и изучения русского языка ни как предмета, ни факультативно», передает ТАСС.

После госпереворота 2014 года на Украине взят курс на постепенное вытеснение русского языка и из сферы образования. А с начала российской специальной военной операции Украину захватила кампания по тотальной дерусификации. Так, депутаты Киевского городского совета 1 июля заявили о намерении ввести полный запрет на публичное использование в столице книг на русском языке, спектаклей, концертов и другого «русскоязычного культурного продукта».

Ранее подобный мораторий ввели в Хмельницкой области, а в Ивано-Франковске, Тернополе, Конотопе запретили исполнение и прослушивание в общественных местах песен на русском языке. Власти на местах вводят полный запрет на преподавание русского языка в школах. Такое решение, в честности, принято в Одесской и Николаевской областях, в Харьковском университете закрыли кафедру русского языка и литературы. О необходимости отказаться от русского языка заявил и глава администрации традиционно русскоязычного Кривого Рога.