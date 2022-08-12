Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Возобновлено авиационное патрулирование лесного фонда

Фото противопожарного лесного центра

Облет был осуществлен по общему маршруту протяженностью 947 км. В ходе проведения авиапатрулирования лесных пожаров не обнаружено, сообщает противопожарный лесной центр.


В предстоящие выходные многие свяжут свой досуг  с посещением лесов, что может привести к повышенному риску возникновения лесных пожаров.

В связи с этим напоминаем жителям и гостям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при посещении лесов.

О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства граждане в круглосуточном режиме могут сообщить в Региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам: 8 800 100 14 84 и 8 800 100 94 00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 августа 2022

Возобновлено авиационное патрулирование лесного фонда
12 августа 2022

На место взрыва газа в Гдовском районе прибыли с проверкой

12 августа 2022

Водитель не справился с управлением и перевернулся

12 августа 2022

Нижегородец поджёг пункт весового контроля в Любятово из-за штрафа
12 августа 2022

Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме

12 августа 2022

Псковский предприниматель оштрафован за сокрытие более 65 млн рублей

11 августа 2022

Вандалы затопили в Великих Луках лодку, применявшуюся для очистки Ловати
11 августа 2022

Скопинскому маньяку снова грозит лишение свободы


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...