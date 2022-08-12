Возобновлено авиационное патрулирование лесного фонда

15:30, 12 августа 2022, ПАИ

Облет был осуществлен по общему маршруту протяженностью 947 км. В ходе проведения авиапатрулирования лесных пожаров не обнаружено, сообщает противопожарный лесной центр.



В предстоящие выходные многие свяжут свой досуг с посещением лесов, что может привести к повышенному риску возникновения лесных пожаров.

В связи с этим напоминаем жителям и гостям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при посещении лесов.

О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства граждане в круглосуточном режиме могут сообщить в Региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам: 8 800 100 14 84 и 8 800 100 94 00.