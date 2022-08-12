Псковский музей организовал семинар по внедрению стандарта муниципального музея

17:58, 12 августа 2022, ПАИ

Псковский музей-заповедник совместно с комитетом по культуре Псковской области организовал семинар по внедрению стандарта муниципального краеведческого музея и участию музеев в национальном проекте «Культура». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Участниками мероприятия стали представители муниципальных музеев региона.

Раньше встречи Псковского музея-заповедника с филиалами и муниципальными музеями проводились на регулярной основе, после чего наступил длительный перерыв. Поэтому прошедший семинар - начало новой серии рабочих встреч, посвященных самым актуальным вопросам музейной жизни, сообщили музейщики.

Спикеры обсудили проблемы фондового и реставрационного дела, организацию работы муниципальных музеев региона, а также вопросы по подготовке заявок на финансовую поддержку выставочных проектов в рамках национального проекта «Культура».

Особый интерес у музейщиков вызвала лекция-консультация по организации хранения фонда тканей, которую провела Людмила Громыко – особый приглашенный гость, художник-реставратор высшей категории текстиля. Она обратила внимание на то, что 85% предметов из фондовых собраний музеев не отреставрированы и нуждаются в работе специалистов.

«Первая задача реставратора – не навредить памятнику. Бывает такое, что люди, не обладающие знаниями и навыками, берутся за реставрацию, а потом возникают проблемы. Повторная реставрация крайне сложна, иногда исправить памятник просто невозможно. Поэтому специалисты-реставраторы крайне ценны», – поделилась Людмила Громыко.

Модераторы отметили, что последующие семинары будут сопровождаться интересными программами и гостями. Приглашенные специалисты будут помогать коллегам с насущными вопросами и проводить консультации.

В ходе семинара музейщики области договорились о совместных выставочных проектах, мероприятиях, обмене опытом.