Машина вылетела в кювет и перевернулась в Пыталовском районе
В Пыталовском районе у деревни Носово водитель автомобиля ВАЗ 2109 не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.
В автомобиле находилось два человека.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Помощь оказана, решается вопрос о госпитализации.
По словам очевидцев, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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