Что происходит на границе России и Эстонии перед отменой виз

18:08, 12 августа 2022, ПАИ

11 августа глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу объявил, что на следующей неделе страна закроет границу для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Газета «АиФ-Псков» выяснила, что происходит на российско-эстонской границе накануне фактического закрытия её для граждан России.

В момент российского объявления о снятии противоковидных ограничений и открытии границ поток легковых машин и пешеходов не восстановился. У значительной части граждан России, преимущественно жителей Псковской области, за почти два с половиной года истек срок шенгенской визы. Получить новые стало крайне сложно, практически невозможно.

По экспертным оценкам, если в июле 2019 года границу с Эстонией в Псковской области пересекли около 40 тысяч российских граждан, то в июле этого года - только 15 тысяч.

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