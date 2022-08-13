Островича задержали за кражу двух бутылок виски из магазина

11:43, 13 августа 2022, ПАИ

В Острове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

12 августа экипажу группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице 1 Мая – поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 32-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала две бутылки виски. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.