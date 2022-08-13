Россия собрала более 78 млн тонн зерна

14:08, 13 августа 2022, ПАИ

Российские аграрии намолотили 78 миллион тонн зерна, тем самым обеспечив продовольственную безопасность страны, сообщают РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз.

«На вчерашний день российские аграрии намолотили 78 миллионов тонн зерна. Тем самым мы уже гарантировали обеспечение своей продовольственной безопасности», — приводит слова директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Романа Некрасова РИА Новости.

Также Некрасов указал, что темпы уборки урожая в России, невзирая на сложности с погодой и другие проблемы, не являются критическим фактором в развитии сельского хозяйства страны.