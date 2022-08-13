На границе Пыталовского и Островского районов поисковики начали работы по приведению в порядок дота времён ВОВ

14:42, 13 августа 2022, ПАИ

Поисковики начали работы по привидению в порядок дота времен ВОВ на границе Пыталовского и Островского районов, сообщили в газете «Наша жизнь».

Свою инициативу командир Пыталовского отряда Дмитрий Ершов озвучил на встрече актива Пыталовского района с губернатором Михаилом Ведерниковым, который побывал с рабочей поездкой в районе 11 августа. По словам Ершова, если смотреть по дороге, то дот находится на территории Пыталовского района. Когда стали поднимать документы, оказалось, что это зона Островского района. Глава региона поддержал идею и дал поручение профильным комитетам помочь в разработке проекта небольшого мемориального комплекса.

После достигнутой договорённости с главой Островского района поисковики приступили к реализации инициативы.В работах по благоустройству приняли участие отряд Пыталовского района Поиск-97, Красногородского района Первый рубеж и поисковики из Пскова. Расчистили территорию вокруг дота, скосили траву, выпилили старые ветки деревья и кустарники.

Внутри дот наполнен водой, как оказалось кто-то из жителей сваливал туда мусор. Поисковики вытащили оттуда раму, доски, бутылки и прочий мусор. Сделали обзорную фотосъемку сверху, чтобы распланировать участок.

Также планируется откачка воды из дота, чтобы убрать оставшийся мусор и дальнейшая работа на территории. Стоит отметить, что чуть дальше, в сторону Пыталово находится родник - популярное место, где проезжие набирают чистую воду для питья, а по другую сторону находится часовня 19 века.