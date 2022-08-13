Женский ансамбль выступил на большом концерте в Гораях

18:22, 13 августа 2022, ПАИ

В Гораях прошел большой концерт с участием самодеятельных артистов из Островского и Пушкиногорского районов, об этом Псковскому агентству информации сообщает редакция газеты «Островский вестник».

Этот концерт стал важным событием в жизни нового вокального коллектива «Горайские девчата». В составе ансамбля женщины элегантного возраста. В более юном возрасте они блистали на подмостках районных и областных сцен. А годы спустя, решили вновь запеть.



Вокальный коллектив для людей старшего поколения в рамках проекта «Возраст таланту не помеха» является победителем Всероссийского конкурса «Малая культурная мозаика» Фонда Тимченко.

«Горайские девчата» получили небольшой грант, который стал толчком для развития их творчества.



Как они говорят, к творчеству их подтолкнул дефицит общения. Репертуар у «девчат» разнообразный, рассчитан на зрителя любого возраста. Это нежные лирические, патриотические, веселые шуточные, душевные народные и задорные плясовые композиции. Что они и продемонстрировали в своем первом выступлении. На концерте был аншлаг, зрители бурно аплодировали «Горайским девчатам», а порой подпевали.