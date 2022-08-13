Жители и гости Острова в полной мере ощутили празднование Дня физкультурника
Сегодня в парке Победы для горожан и гостей Острова прошли мероприятия посвященные дню физкультурника, сообщает Псковскому агентству информации газета «Островские вести».
На детской спортивно-развлекательной программе «Со спортом на ТЫ» посетители юного возраста с удовольствием участвовали во всевозможных спортивных конкурсах и состязаниях. Не с меньшим азартом дети участвовали и во второй части программы, где им был предложен брейк-данс.
Мастер-класс по этому виду танцевального спорта дали представители международной танцевальной школы «Хоть Отбавляй». В ней занимаются и юные островичи. Они вместе с педагогами продемонстрировали свое мастерство. А затем профессионалы преподали урок всем участникам мероприятия.
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