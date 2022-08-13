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Общество

Уже ничего не боюсь: рассказ молодого специалиста скорой помощи в Дедовичах

Дарья Михайлова планирует получить образование фельдшера. Фото газеты «Коммуна».

Молодой специалист из Дедовичей ценит работу на скорой помощи за динамичность и непредсказуемость. Об этом Псковскому агентству информации сообщала газета «Коммуна».  

Дарья Михайлова мечтала стать лингвистом, но вот уже два года работает медсестрой на скорой помощи. Переехав из родного города Мончегорска в Тягуще Дедовического района к бабушке, Дарья устроилась на работу санитаркой скорой помощи. Это было шесть лет назад. Сразу же поняла, что работа в медицине и среди врачей ей по душе. Тогда же и было принято решение пойти учиться. Она окончила сестринское отделение Великолукского медицинского колледжа и пришла работать на скорую помощь медсестрой.

«Мне понравилась эта работа за то, что она динамичная, каждое новое дежурство не похоже на предыдущее, и ты не знаешь, что оно тебе преподнесет», –рассказывает молодой специалист. «Идешь на дежурство и не предполагаешь, из какой точки Дедовического или соседних районов будет вызов, какую помощь нужно будет оказывать и сколько раз за дежурство придется съездить в Псков».


Сейчас Дарья поставила перед собой новую цель – получить образование фельдшера, а также не исключает возможность затем получить профессию врача скорой помощи.
Трудовой стаж девушки составляет шесть лет. Из них четыре года Дарья работала санитаркой на скорой помощи, медицинской сестрой на детском отделении и в приемном покое. Для себя сделала вывод, что останется на скорой и будет расти профессионально.


«Сейчас я работаю и продолжаю учиться.  В дежурство выхожу на линию вместе с фельдшером и водителем, у нас трудится четыре бригады. Уже ничего не боюсь. Сначала очень переживала, особенно когда понимаешь, что человеку уже ничем нельзя помочь. Сейчас могу взять себя в руки и действовать по инструкции. За смену приходится обслуживать до 15 вызовов, иногда за дежурство трижды съездим в Псков. Не жалею, что сделала выбор в пользу медицины, работа очень нравится. Мне выплатили подъемные, продолжаю учиться по целевому направлению. Предлагали жилье, но мне квартира досталась от бабушки.

Дарья советует выпускникам не торопиться с выбор и идти туда, к чему лежит душа и сердце, чтобы потом ни о чем не жалеть.

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