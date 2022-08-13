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На теннисном турнире печеряне завоевали медали

Детский турнир по настольному теннису в Печорах. Фото газеты «Печорская правда».

В спортивном зале Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря состоялся детский турнир по настольному теннису, посвящённый Дню освобождения города Печоры от немецко-фашистских захватчиков, делится с Псковским агентством информации газета «Печорская правда».

За восемью столами встретились соперники из Печор, Пскова, Санкт-Петербурга и Новгородской области. Игра продолжалась до трех побед. Пары менялись, напряжение нарастало. Особенно запомнился матч между Егором Будуштяну и Артуром Пииримяги.

По итогам всех матчей были выявлены победители. Результаты наших земляков не могут не радовать.

Так, в категории 2004 – 2006 года рождения победу одержала Зыкова Анастасия. Среди юношей в этой категории заслуженное «серебро» взял Зыков Андрей.

Почетное второе место в возрастной группе 2007 – 2009 год рождения заняла Ильина Анастасия. А в категории парней 2007 – 2009 года пьедестал полностью принадлежал печерянам. «Бронзу» забрал Антон Дмитриев, Артур Пииримяги получил «серебро». А «золотая» медаль красовалась на груди Егора Будуштяну.

Самые юные участники 2010 года и моложе также порадовали результатами. Заслуженным первым местом может похвастаться Владислав Ильин.

Грамоты за участие также вручили юным теннисистам Николаю Бянкину и Георгию Михайлову, для которых этот турнир стал первым.

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