В Плюсском районе обновят дорожное полотно

22:35, 13 августа 2022, ПАИ

В селе Ляды начались дорожные работы, сообщает газета «Плюсский край».

Ремонтом занимается подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет обновлено дорожное полотно, устранены просадки на обочинах и выполнено укрепление щебёночно-песчано-гравийной смесью, прочищены придорожные канавы, отремонтируют также водопропускные трубы. Для обеспечения безопасности дорожного движения будет нанесена дорожная разметка термопластиком и краской.