Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Плюсском районе обновят дорожное полотно

В селе Ляды начались дорожные работы, сообщает газета «Плюсский край».

Ремонтом занимается подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет обновлено дорожное полотно, устранены просадки на обочинах и выполнено укрепление щебёночно-песчано-гравийной смесью, прочищены придорожные канавы, отремонтируют также водопропускные трубы. Для обеспечения безопасности дорожного движения будет нанесена дорожная разметка термопластиком и краской.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

13 августа 2022

Подготовительные работы перед асфальтированием площади ведутся в поселке Белорусский
13 августа 2022

Пешеходную зону жилого комплекса Александрии открыли сегодня
13 августа 2022

Спортивная программа для детей прошла в Пушкиногорском районе
13 августа 2022

Строительство и ремонт школ обсудил глава региона с главой Пыталовского района
13 августа 2022

В Плюсском районе обновят дорожное полотно
13 августа 2022

С профессиональным праздником работников и ветеранов строительной отрасли поздравил Михаил Ведерников
13 августа 2022

Граждане Украины и ЛДНР вернутся домой

13 августа 2022

Без пяти лет столетие со дня образования отмечает Гдовский район

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...