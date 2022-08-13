Пешеходную зону жилого комплекса Александрии открыли сегодня

23:41, 13 августа 2022, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Федорова и генеральный директор строительной компании «Скандинавия» Игорь Поляков приняли участие в открытии «Арбата» – пешеходной зоны жилого комплекса «Александрия», расположенного в д. Хотицы Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщает официальная группа администрации Псковского района Вконтакте.



Сегодня жилой комплекс выделяют стильный дизайн, планировочные новинки и комфортные семейные планировки.

Первая уникальная для Пскова и Псковского района пешеходная прогулочная зона, вдоль которой располагаются магазины товаров первой необходимости, кафе, пекарня, аптека и салоны красоты, фитнес-центры, зоны для игр детей и другие активности – стала для «Александрии» настоящим центром притяжения.