Пешеходную зону жилого комплекса Александрии открыли сегодня
Глава Псковского района Наталья Федорова и генеральный директор строительной компании «Скандинавия» Игорь Поляков приняли участие в открытии «Арбата» – пешеходной зоны жилого комплекса «Александрия», расположенного в д. Хотицы Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщает официальная группа администрации Псковского района Вконтакте.
Сегодня жилой комплекс выделяют стильный дизайн, планировочные новинки и комфортные семейные планировки.
Первая уникальная для Пскова и Псковского района пешеходная прогулочная зона, вдоль которой располагаются магазины товаров первой необходимости, кафе, пекарня, аптека и салоны красоты, фитнес-центры, зоны для игр детей и другие активности – стала для «Александрии» настоящим центром притяжения.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Подготовительные работы перед асфальтированием площади ведутся в поселке Белорусский
С профессиональным праздником работников и ветеранов строительной отрасли поздравил Михаил Ведерников