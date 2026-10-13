Касса Псковского театра драмы с 14 октября будет работать ежедневно
Касса Псковского театра драмы с 14 октября возвращается к ежедневному режиму работы, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.
Купить билеты и получить совет при выборе спектакля можно будет с 11:00 до 19:00. Перерыв в кассе – с 15:00 до 15:30.
Билеты также доступны онлайн в любое время на сайте театра.
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