Как подготовиться к прививке и нужно ли заранее принимать лекарства, рассказали псковичам

13:17, 13 октября 2026, ПАИ

Специально готовиться к вакцинации не нужно. Не стоит заранее принимать витамины, противоаллергические препараты или другие лекарства без назначения врача. Об этом напоминает Управление Роспотребнадзора по Псковской области.

Перед прививкой важно рассказать медицинскому работнику о самочувствии. Если есть температура, признаки острого заболевания или обострение хронической болезни, об этом нужно сообщить до вакцинации.

Также следует предупредить врача о серьёзных аллергических реакциях после предыдущих прививок и известных аллергиях на компоненты вакцины.

В Роспотребнадзоре советуют не откладывать вакцинацию без причины и по возможности прививаться до начала сезонного подъёма заболеваемости. Иммунная защита формируется не сразу – обычно на это требуется около двух-трёх недель.

Перед прививкой медицинский работник осмотрит пациента и оценит, можно ли проводить вакцинацию в этот день.

Главное – не пытаться подготовиться к прививке самостоятельно, а своевременно пройти осмотр и сообщить врачу обо всех обстоятельствах, которые могут иметь значение.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Псковской области.