Магистр «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов проведёт игру на медиафоруме в Пскове

14:00, 13 октября 2026, ПАИ

Интеллектуальная игра «Команда Блинова» пройдёт в рамках VII Псковского международного медиафорума «Единство народов – единство традиций». Специальным гостем и ведущим мероприятия выступит легендарный знаток, магистр игры «Что? Где? Когда?», генеральный директор издательства «Медиа Пресс» Алексей Блинов. Как сообщили организаторы, игра станет уникальной разминкой перед главными событиями форума. Авторскую игру для представителей региональных СМИ и пресс-служб проведёт человек-эпоха, чьё имя в мире интеллектуального телевидения стало синонимом победы.

Формат чемпионата предполагает случайное распределение участников по командам, что обеспечит честную и азартную борьбу. Журналисты, редакторы, медийщики и пресс-секретари Псковской области смогут не только проверить свою эрудицию, но и задать вопросы коллеге.

Организаторы подчёркивают: обязательна предварительная регистрация. Количество мест ограничено, формирование составов команд производится случайным образом.

Мероприятие состоится 20 октября в 09:00 в медиацентре ПАИ (улица Ленина, 6а).

Алексей Блинов – двукратный обладатель «Хрустальной совы», обладатель погона «Лучший капитан клуба», первый чемпион СССР по брейн-рингу. Он также известен как капитан «сборной 90-х годов» в летней серии игр 2001 года.

В настоящее время Алексей Блинов совмещает деятельность знатока с работой топ-менеджера в структуре АО «Газпром-медиа холдинг», являясь главным редактором журнала-телегида «Панорама TV» и востребованным экспертом.

Напомним, что VII Псковский международный медиафорум «Единство народов – единство традиций» начнёт свою работу 20 октября и продлится два дня. Подробнее читайте здесь.